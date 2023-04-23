Хубулов вспомнил конфликт с Касаткиной

Полузащитник «Химок» Владимир Хубулов рассказал, следит ли за теннисом и вспомнил про скандал с Дарьей Касаткиной.

«Сейчас я не слежу за теннисом. У меня все мысли о футболе. Выразил свою позицию? По-моему, это было один раз и по молодости, ха-ха. Я не конфликтовал. У меня не было цели кого-то обидеть. Эта была просто мимолетная глупость», — приводит слова Хубулова Sport24.

В 2021 году после поражения Дарьи Касаткиной от Елены Остапенко россиянка получила сообщение от Хубулова, в котором он назвал теннисистку шмарой. Тогда футболист, выступавший за «Аланию», был наказан владикавказским клубом и принес извинения.