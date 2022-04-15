«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин отличился во втором тайме
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он увеличил преимущество хозяев во втором тайме — 2:0.
Тюкавин выиграл силовую борьбу у соперника и вошел с мячом в штрафную. Он нанес мощный удар, с которым не сумел справиться вратарь.
Отметим, что Тюкавин появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.
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|15.04
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|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
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|17.04
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Н. Новгород – Химки
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|16
|
|
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Ростов
|11
|
|
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|
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|
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