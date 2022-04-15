«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин отличился во втором тайме

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он увеличил преимущество хозяев во втором тайме — 2:0.

Тюкавин выиграл силовую борьбу у соперника и вошел с мячом в штрафную. Он нанес мощный удар, с которым не сумел справиться вратарь.

Отметим, что Тюкавин появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.