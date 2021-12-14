Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о том, почему московский клуб расстался с главным тренером Марко Николечем.

«Лично я не был у истоков решения расстаться с Николичем. Думаю, я не тот, с кем надо это обсуждать. Тем более, на пресс-конференции руководство клуба озвучило позицию по этой теме. Такое решение было принято в связи с той стратегией, с тем, в какой футбол хочет видеть руководство. Детально, вопрос не ко мне. Это было решение совета директоров», — сказал Цорн в интервью на YouTube-канале «Nobel».

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.