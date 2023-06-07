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Сегодня, 19:40

Футболист «Спартака» Промес назвал Сперцяна лучшим игроком сезона в РПЛ

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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

8 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ.

Мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2022/23. До публикации итогов расскажем, за кого голосовали игроки лиги.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поставил на первое место хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. На второй строчке он расположил форварда красно-белых Александра Соболева, а на третьей — полузащитника «Зенита» Вендела.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2022/23 — в полночь в «СЭ».

Лучшим игроком РПЛ-2021/22 по опросу футболистов стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Квинси Промес
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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  • ФК Зенит всея Руси

    Футболист «Спартака» Промес назвал Сперцяна лучшим игроком сезона в РПЛ = Во-о-от. Даже сам голландец понимает своё не самое высокое место. Но Секта всё равно будет орать, будто бы исключительно в Спартаке завелись топовые футболисты.

    07.06.2023

  • Андрей

    А вот это уже странно. Завтра будет оштрафован клубом, что первым не назвал своего.

    07.06.2023

    • Гендиректор «Рубина» Айбатов: «Наша цель на сезон — побеждать в каждом матче РПЛ»

    Бальде заявил, что останется в «Спартаке»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
    2
    		 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
    3
    		 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
    4
    		 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
    5
    		 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
    6
    		 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
    7
    		 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
    8
    		 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
    9
    		 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
    10
    		 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
    11
    		 Урал 30 10 6 14 33-45 36
    12
    		 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
    13
    		 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
    14
    		 Факел 30 6 12 12 36-48 30
    15
    		 Химки 30 4 6 20 25-67 18
    16
    		 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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    29 тур
    30 тур
    3.06 17:00
    Зенит – Факел
    		 1 : 0
    3.06 17:00
    Кр. Советов – Спартак
    		 1 : 0
    3.06 17:00
    ЦСКА – Ростов
    		 4 : 1
    3.06 17:00
    Локомотив – Торпедо
    		 3 : 1
    3.06 17:00
    Ахмат – Краснодар
    		 2 : 2
    3.06 17:00
    Оренбург – Динамо
    		 3 : 0
    3.06 17:00
    Пари НН – Химки
    		 2 : 0
    3.06 17:00
    Урал – Сочи
    		 1 : 0
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    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Филипе Силва Малком

    Филипе Силва Малком

    Зенит

    		 23
    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 20
    Федор Чалов

    Федор Чалов

    ЦСКА

    		 19
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 12
    Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

    Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

    Зенит

    		 9
    Александр Соболев

    Александр Соболев

    Спартак

    		 9
    И К Ж
    Максим Ненахов

    Максим Ненахов

    Локомотив

    		 20 1 4
    Гленн Бейл

    Гленн Бейл

    Крылья Советов

    		 28 1 4
    Александр Соболев

    Александр Соболев

    Спартак

    		 26 1 9
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