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Гендиректор «Рубина» Айбатов: «Наша цель на сезон — побеждать в каждом матче РПЛ»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что клуб не будет ставить задачей борьбу за выживание в первом сезоне после возвращения в РПЛ.

«Мы выходим в РПЛ не для того, чтобы быть мальчиками для битья. У нас нет минимальной задачи не вылететь. Мы будем сражаться в каждом матче, чтобы занять самые высокие места. «Зенит», «Спартак» или ЦСКА — нам неважно против кого играть. У нас серьезный настрой на победы в следующем сезоне. Мы никого не боимся и будем играть против всех с одинаковой установкой победить. Да, сразу занять место в топ-5 будет тяжело, но все возможно. Будем к этому стремиться. Наша цель на сезон — побеждать в каждом матче», — приводит Sport24 слова Айбатова.

«Рубин», набрав 69 очков в 34 матчах, занял первое место в турнирной таблице первой лиги и спустя сезон после вылета вернулся в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-gendirektor-rubina-o-tselyakh-v-rpl-srazu-zanyat-mesto-v-top-5-budet-tyazhelo-no-vse-vozmozhno
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
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Спартак

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П
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Спартак

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