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Сегодня, 09:05

Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, нравится ли ему ЦСКА при Николиче

Артем Белинин
Корреспондент
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Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, нравится ли ему ЦСКА при Марко Николиче.

— Следишь за ЦСКА?

— Конечно. Когда есть возможность, смотрю матчи.

— Как тебе ЦСКА при Николиче?

— Мне нравится. Понятно, что не все получается, бывают обидные поражения, как с «Локо» или с «Зенитом». Но в целом вижу, что ребята открыты к новому, они адаптируются. К весне станет лучше.

— Дерби со «Спартаком» смотрел?

— Конечно. Было больше борьбы, чем футбола. Мне второго не хватило. Но я вижу, как ребята переживали, как они выходят из этой ситуации. Главное, что они пережили этот момент и настроены улучшать игру. Николич ставит классный футбол: я был на сборах, знаю все, это правда хорошо. Думаю, что весной ЦСКА станет еще лучше.

— Как тебе Пьянич?

— Разговаривал с пацанами — говорят, видит поле отлично. За счет опыта решает какие-то моменты, видно, что он качественный.

— Хотел бы поиграть с таким футболистом, как Миралем?

— Я уже сейчас играю с такими футболистами.

Владимир Федотов и&nbsp;Федор Чалов празднуют победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России. 11&nbsp;июня 2023 года. Москва. «Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, почему уехал из России

Футболист ПАОКа Федор Чалов сравнил чемпионаты Греции и России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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