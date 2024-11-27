Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, почему уехал из России

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, почему принял решение уехать из России.

— Есть много версий, почему именно ты покинул РПЛ. Давай сформулируем: Федор Чалов уехал...

— По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин.

26-летний форвард присоединился к ПАОКу 1 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Чалова 1 гол и 3 результативные передачи в 18 матчах за команду из Салоников.