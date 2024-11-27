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Сегодня, 08:50

Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, почему уехал из России

Артем Белинин
Корреспондент
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Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, почему принял решение уехать из России.

— Есть много версий, почему именно ты покинул РПЛ. Давай сформулируем: Федор Чалов уехал...

— По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин.

26-летний форвард присоединился к ПАОКу 1 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Чалова 1 гол и 3 результативные передачи в 18 матчах за команду из Салоников.

Владимир Федотов и&nbsp;Федор Чалов празднуют победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России. 11&nbsp;июня 2023 года. Москва. «Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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