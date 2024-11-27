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Сегодня, 08:30

Аршавин рассказал, сколько у него на самом деле детей

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что у него шесть детей, но один из них на него не записан.

«Есть еще один ребенок, но мама не захотела записывать его на меня. Она сказала: «Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести». Она адекватная девушка, но меня удивляет ее выбор — даже отчество мое не дала», — рассказал Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча».

Аршавин был в браке дважды. Первой его супругой была Юлия Барановская. Они были вместе в незарегистрированном браке около 10 лет, и у них родилось трое детей: в 2005 году появился на свет сын Артем, в 2008-м — дочь Яна, а в 2012 году родился сын Арсений. Второй женой Андрея Аршавина стала Алиса Казьмина. Их отношения начались в 2013 году, а 1 сентября 2016 года они сыграли свадьбу. От этого брака появилась девочка Есения.

Андрей Аршавин провел 75 матчей в составе сборной России, забил 17 голов и отдал 20 результативных передач. В январе 2022 года его назначили генеральным директором по спортивному развитию петербургского «Зенита».

Андрей Аршавин
Футбол
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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