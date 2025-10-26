Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал о состоянии здоровья

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес ответил на вопрос о восстановлении после повреждения.

20-летний бразилец из-за травмы пропустил матчи армейцев с «Локомотивом» (0:3) и «Крыльями Советов» (1:0) в РПЛ, а также игру с «Акроном» (3:2) в FONBET Кубке России.

«Здоровье улучшается. Надеюсь, скоро все будет нормально», — цитирует Алвеса ТАСС.

Алвес летом перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу». Он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.