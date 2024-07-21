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Камоцци — о поражении «Спартака»: «Нельзя судить команду и тренера по одной игре»

Камоцци отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»
Сергей Жуков
корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в 1-м туре РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Я говорил, что матчи с «Оренбургом» исторически всегда были сложные. Этот ничем не отличался от других. Мне жаль «Спартак», но нужно поддержать команду и тренера, которых нельзя судить по одной игре. Я по-прежнему уверен, что «Спартак» в итоге сможет выиграть РПЛ», — сказал Камоцци «СЭ».

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
6
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
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Динамо – Факел
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