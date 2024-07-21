Защитник Шумахов стал автором первого гола махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Читать «СЭ» в

Махачкалинское «Динамо» открыло счет в матче против «Химок» в 1-м туре РПЛ — 1:0.

На 33-й минуте гостей вывел вперед Идар Шумахов. 25-летний футболист стал автором первого гола махачкалинцев в РПЛ.