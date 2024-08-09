Камоцци: «Соболев сумеет заиграть в Европе»
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем Александре Соболеве.
По решению клуба Соболев отстранен от тренировок с первой командой.
«Жаль, что такой хороший футболист, как Соболев сейчас не играет. Европа? Он сумеет там заиграть», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 Соболев сыграл за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) и был заменен во втором тайме.
Источник: РБ Спорт
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|3
|0
|0
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|9
|
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|3
|2
|1
|0
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|7
|
4
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|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
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|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
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|1
|0
|2
|6-9
|3
|
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|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
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|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
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|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
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|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
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|0
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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