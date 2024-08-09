Дьяков: «Ростов» пока не гранд российского футбола, но фаворит матча с «Рубином»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча команды с «Рубином» в 4-м туре РПЛ.

«Ростов» — фаворит этой встречи, а «Рубин» неудачно сыграл дома. Посмотрим, как сложится эта встреча. «Ростов» пока не гранд российского футбола, и говорить, что в противостоянии с кем-то они будут в большом порядке и точно обыграют, неправильно. Склоняюсь ли я к ничьей? Это будет непредсказуемый матч, но на бумаге фаворит — «Ростов», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Ростов» — «Рубин» пройдет 9 августа. Игра состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 20.45 по московскому времени.