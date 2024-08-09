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Сегодня, 12:04

РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур

Виктория Кравченко
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Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь матчей с 8-го по 13-й тур сезона-2024/25.

8-й тур запланирован на 13 —15 сентября, 9-й — 21-23 сентября, 10-й — 27-29 сентября, 11-й — 5 и 6 октября, 12-й — 18-20 октября, 13-й — 26-28 октября.

8-й тур

13 сентября (пятница)

20.15 «Рубин» — «Крылья Советов»

14 сентября (суббота)

12.00 «Оренбург» — «Локомотив»

14.15 «Факел» — «Пари НН»

16.30 ЦСКА — «Зенит»

19.00 «Краснодар» — «Ростов»

15 сентября (воскресенье)

14.15 «Динамо» — «Ахмат»

16.30 «Акрон» — «Химки»

19.00 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

9-й тур

21 сентября (суббота)

14.00 «Акрон» — «Краснодар»

16.30 «Зенит» — «Факел»

19.00 «Рубин» — ЦСКА

22 сентября (воскресенье)

14.15 «Химки» — «Оренбург»

16.30 «Спартак» — «Динамо»

16.30 «Ростов» — «Динамо» (Махачкала)

19.00 «Пари НН» — «Локомотив»

23 сентября (понедельник)

18.30 «Ахмат» — «Крылья Советов»

10-й тур

27 сентября (пятница)

16.30 «Оренбург» — «Пари НН»

19.00 «Факел» — «Рубин»

28 сентября (суббота)

14.00 ЦСКА — «Ахмат»

16.30 «Локомотив» — «Спартак»

19.30 «Краснодар» — «Зенит»

20.00 «Ростов» — «Акрон»

29 сентября (воскресенье)

16.30 «Крылья Советов» — «Химки»

19.00 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

11-й тур

5 октября (суббота)

14.00 «Акрон» — «Пари НН»

16.30 «Зенит» — «Оренбург»

19.00 «Рубин» — «Ахмат»

19.00 «Спартак» — «Ростов»

6 октября (воскресенье)

14.00 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)

16.30 «Локомотив» — «Крылья Советов»

19.00 «Краснодар» — «Химки»

19.00 «Динамо» — ЦСКА

Международная пауза — 7-15 октября

12-й тур

18 октября (пятница)

18.00 «Акрон» — «Зенит»

20.15 «Ахмат» — «Факел»

19 октября (суббота)

14.00 «Пари НН» — «Ростов»

16.30 «Химки» — «Локомотив»

16.30 «Спартак» — «Краснодар»

19.00 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА

20 октября (воскресенье)

16.30 «Оренбург» — «Крылья Советов»

19.00 «Рубин» — «Динамо»

13-й тур

26 октября (суббота)

14.00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»

16.30 ЦСКА — «Факел»

19.00 «Ростов» — «Ахмат»

27 октября (воскресенье)

12.00 «Оренбург» — «Рубин»

14.15 «Пари НН» — «Спартак»

16.30 «Химки» — «Динамо»

19.30 «Зенит» — «Локомотив»

28 октября (понедельник)

18.30 «Крылья Советов» — «Краснодар»

Сегодня, 9 августа, стартуют матчи 4-го тура чемпионата России.

После трех туров РПЛ лидирует «Зенит» с 9 очками, вторым идет «Динамо» (9), на третьем месте — ЦСКА (7).

Источник: Сайт РПЛ
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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