РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур
Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь матчей с 8-го по 13-й тур сезона-2024/25.
8-й тур запланирован на 13 —15 сентября, 9-й — 21-23 сентября, 10-й — 27-29 сентября, 11-й — 5 и 6 октября, 12-й — 18-20 октября, 13-й — 26-28 октября.
8-й тур
13 сентября (пятница)
20.15 «Рубин» — «Крылья Советов»
14 сентября (суббота)
12.00 «Оренбург» — «Локомотив»
14.15 «Факел» — «Пари НН»
16.30 ЦСКА — «Зенит»
19.00 «Краснодар» — «Ростов»
15 сентября (воскресенье)
14.15 «Динамо» — «Ахмат»
16.30 «Акрон» — «Химки»
19.00 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
9-й тур
21 сентября (суббота)
14.00 «Акрон» — «Краснодар»
16.30 «Зенит» — «Факел»
19.00 «Рубин» — ЦСКА
22 сентября (воскресенье)
14.15 «Химки» — «Оренбург»
16.30 «Спартак» — «Динамо»
16.30 «Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
19.00 «Пари НН» — «Локомотив»
23 сентября (понедельник)
18.30 «Ахмат» — «Крылья Советов»
10-й тур
27 сентября (пятница)
16.30 «Оренбург» — «Пари НН»
19.00 «Факел» — «Рубин»
28 сентября (суббота)
14.00 ЦСКА — «Ахмат»
16.30 «Локомотив» — «Спартак»
19.30 «Краснодар» — «Зенит»
20.00 «Ростов» — «Акрон»
29 сентября (воскресенье)
16.30 «Крылья Советов» — «Химки»
19.00 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
11-й тур
5 октября (суббота)
14.00 «Акрон» — «Пари НН»
16.30 «Зенит» — «Оренбург»
19.00 «Рубин» — «Ахмат»
19.00 «Спартак» — «Ростов»
6 октября (воскресенье)
14.00 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
16.30 «Локомотив» — «Крылья Советов»
19.00 «Краснодар» — «Химки»
19.00 «Динамо» — ЦСКА
Международная пауза — 7-15 октября
12-й тур
18 октября (пятница)
18.00 «Акрон» — «Зенит»
20.15 «Ахмат» — «Факел»
19 октября (суббота)
14.00 «Пари НН» — «Ростов»
16.30 «Химки» — «Локомотив»
16.30 «Спартак» — «Краснодар»
19.00 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
20 октября (воскресенье)
16.30 «Оренбург» — «Крылья Советов»
19.00 «Рубин» — «Динамо»
13-й тур
26 октября (суббота)
14.00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
16.30 ЦСКА — «Факел»
19.00 «Ростов» — «Ахмат»
27 октября (воскресенье)
12.00 «Оренбург» — «Рубин»
14.15 «Пари НН» — «Спартак»
16.30 «Химки» — «Динамо»
19.30 «Зенит» — «Локомотив»
28 октября (понедельник)
18.30 «Крылья Советов» — «Краснодар»
Сегодня, 9 августа, стартуют матчи 4-го тура чемпионата России.
После трех туров РПЛ лидирует «Зенит» с 9 очками, вторым идет «Динамо» (9), на третьем месте — ЦСКА (7).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0