Камоцци: «Такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о результатах красно-белых в завершившемся сезоне.

«На мой взгляд, третье место не совсем удовлетворительный результат для «Спартака», хотелось бы большего. Но нужно принять реальность и проделать огромную работу, чтобы в следующем сезоне быть выше. Такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке. История и имя красно-белых говорят об этом», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Красно-белые заняли третье место в чемпионате России. «Зенит» пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали.