Колосков рассказал, какая команда с хорошей стороны удивила его в этом сезоне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, какая команда удивила его качеством футбола в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Всех игроков и тренеров, которые удивили и разочаровали, отметили уже раз пятьдесят. Все до сих пор подводят итоги, а я бы кратко отметил команды. С хорошей стороны по качеству игры меня удивил «Оренбург». Этот футбол интересен и хорошо поставлен, его хочется смотреть. Федотов в ЦСКА и Карпин в «Ростове» меня ничем не удивили, они сделали свою обычную работу, а с негативной стороны меня «удивило» и даже разочаровало «Динамо», которое провалило все возможное. Остальные клубы РПЛ сыграли в свою силу», — цитирует Колоскова Sport24.

«Оренбург» набрал 46 очков за 30 туров и занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. На данный момент команду возглавляет чешский специалист Марцел Личка.