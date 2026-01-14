Артига: «Рубин» — это большой клуб и серьезный вызов»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал назначение на пост.

«Рубин» объявил о подписании контракта с 49-летним специалистом 14 января. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

— «Рубин» — большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду «Барселоны» на турнире памяти Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике, — приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

Ранее Артига тренировал в России «Родину», «Родину-2» и «Химки». С лета 2025 года он работал в «Петро Луанде» из Анголы.

Испанец сменил в казанском клубе Рашида Рахимова, об отставке которого клуб объявил 13 января. Команда ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ — 23 очка в 18 турах.