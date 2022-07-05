Бека-Бека продемонстрировал знания русского: «Есть только «Локо», только победа. Всегда!»

Французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека во время тренировочного сбора команды продемонстрировал знания русского языка.

«Я хорошо говорю по-русски. Давай, тренировка. Давай, работа. Есть только «Локо», только победа. Всегда! Всегда победа! Всегда работа!» — сказал Бека-Бека в видеоролике, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».

Ранее сообщалось, что игроком московского клуба заинтересована «Аталанта».

21-летний Бека-Бека перешел в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана». Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за железнодорожников 19 матчей и отдал 4 результативных передачи. Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года.