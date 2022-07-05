Бека-Бека продемонстрировал знания русского: «Есть только «Локо», только победа. Всегда!»
Бека-Бека продемонстрировал знания русского языка
Французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека во время тренировочного сбора команды продемонстрировал знания русского языка.
«Я хорошо говорю по-русски. Давай, тренировка. Давай, работа. Есть только «Локо», только победа. Всегда! Всегда победа! Всегда работа!» — сказал Бека-Бека в видеоролике, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».
Ранее сообщалось, что игроком московского клуба заинтересована «Аталанта».
21-летний Бека-Бека перешел в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана». Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за железнодорожников 19 матчей и отдал 4 результативных передачи. Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года.
Источник: youtu.be%2FJlL0A4i57yI
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Новости