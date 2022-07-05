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Бека-Бека продемонстрировал знания русского: «Есть только «Локо», только победа. Всегда!»

Бека-Бека продемонстрировал знания русского языка
Алексей Еремин
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Французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека во время тренировочного сбора команды продемонстрировал знания русского языка.

«Я хорошо говорю по-русски. Давай, тренировка. Давай, работа. Есть только «Локо», только победа. Всегда! Всегда победа! Всегда работа!» — сказал Бека-Бека в видеоролике, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».

Ранее сообщалось, что игроком московского клуба заинтересована «Аталанта».

21-летний Бека-Бека перешел в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана». Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за железнодорожников 19 матчей и отдал 4 результативных передачи. Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года.

Источник: youtu.be%2FJlL0A4i57yI
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
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