Билялетдинов считает, что ЦСКА стоит подписать бывшего защитника «Динамо» Евгеньева

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что ЦСКА стоит подписать экс-защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

«Уход из «Динамо» Евгеньева читался после весны. Просто клуб изучил инвестиционную привлекательность данного сотрудничества: продлевать или расстаться.

Думаю, что Евгеньев сможет помочь ЦСКА. На какой-то период. Он ведь с опытом в РПЛ, а ущемленное самолюбие добавит игроку мотивации. Неплохая идея данного сотрудничества, кстати», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

Евгеньев — воспитанник «Динамо». В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол в 24 матчах за бело-голубых. В конце июня 23-летний россиянин покинул московский клуб на правах свободного агента.