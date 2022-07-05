Билялетдинов считает, что ЦСКА стоит подписать бывшего защитника «Динамо» Евгеньева
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что ЦСКА стоит подписать экс-защитника «Динамо» Романа Евгеньева.
«Уход из «Динамо» Евгеньева читался после весны. Просто клуб изучил инвестиционную привлекательность данного сотрудничества: продлевать или расстаться.
Думаю, что Евгеньев сможет помочь ЦСКА. На какой-то период. Он ведь с опытом в РПЛ, а ущемленное самолюбие добавит игроку мотивации. Неплохая идея данного сотрудничества, кстати», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.
Евгеньев — воспитанник «Динамо». В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол в 24 матчах за бело-голубых. В конце июня 23-летний россиянин покинул московский клуб на правах свободного агента.
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
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