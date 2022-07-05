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Билялетдинов считает, что ЦСКА стоит подписать бывшего защитника «Динамо» Евгеньева

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что ЦСКА стоит подписать экс-защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

«Уход из «Динамо» Евгеньева читался после весны. Просто клуб изучил инвестиционную привлекательность данного сотрудничества: продлевать или расстаться.
Думаю, что Евгеньев сможет помочь ЦСКА. На какой-то период. Он ведь с опытом в РПЛ, а ущемленное самолюбие добавит игроку мотивации. Неплохая идея данного сотрудничества, кстати», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

Евгеньев — воспитанник «Динамо». В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол в 24 матчах за бело-голубых. В конце июня 23-летний россиянин покинул московский клуб на правах свободного агента.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-dumayu-chto-evgenev-smozhet-pomoch-tsska-na-kakoy-to-period
Ринат Билялетдинов
Роман Евгеньев
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