Форварда ЦСКА Шкурина исключили из состава сборной Белоруссии на 2021 год и лишили отсрочки от армии

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава основной и молодежной сборной Белоруссии на 2021 год, сообщает «Прессбол».

По информации источника, фамилия 21-летнего футболиста была исключена из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год. Данный документ министерства спорта Белоруссии позволяет спортсменам получить отсрочку от воинской службы. Таким образом, форвард лишился возможности получить отсрочку.

В сентябре Шкурин получил вызов в молодежную сборную Белоруссии, но отказался приезжать в расположение национальной команды и заявил об отказе приезжать в страну. Ранее агент нападающего, Валерий Исаев сообщил, что Белорусская федерация футбола (АБФФ) шантажировала футболиста призывом в армию.

В сезоне-2020/21 Шкурин провел 9 матчей в составе ЦСКА, на его счету 3 гола. Форвард провел 6 встреч за молодежную сборную Белоруссии, забив 1 мяч. В последний раз футболист приезжал в расположение национальной команды в ноябре 2019 года.