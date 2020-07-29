Форвард «Спартака» Руденко, арендованный «Сочи», не сыграет с красно-белыми в первом туре нового сезона

Нападающий Александр Руденко, арендованный «Сочи» у «Спартака» на сезон-2020/21, не сможет принять участия в матче против красно-белых, сообщает пресс-служба сочинцев.

21-летний форвард не сумеет выйти на поле в матче первого тура Тинькофф РПЛ-2020/21 в связи с условиями арендного соглашения «Сочи» и «Спартака».

Сезон-2019/20 Руденко начал в «Спартаке-2», а доигрывал в «Торпедо». Всего на его счету 25 матчей и 14 голов в первенстве Олимп-ФНЛ. Ранее сообщалось, что по условиям арендного соглашения «Сочи» имеет право выкупа форварда у «Спартака».