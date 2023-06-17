Форвард «Спартака» Николсон отказался от перехода в «Андерлехт» из-за снижения зарплаты

«Андерлехт» был готов приобрести форварда «Спартака» Шамара Николсона за 5 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, футболист отказался от перехода, поскольку бельгийский клуб предлагал ему зарплату на 400 тысяч евро меньше, чем он сейчас зарабатывает в московской команде за сезон. Зарплата 26-летнего ямайского нападающего составляет 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

3 июня появилась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона, о чем испанский специалист сообщил самому игроку.

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 22 матча за красно-белых в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.