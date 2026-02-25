Форвард «Сочи» Гуарирапа на правах аренды перешел в китайский «Чжэцзян Гринтаун»

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа перешел в аренду в «Чжэцзян Гринтаун», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Гуарирапа выступал за «Сочи» с лета 2024 года. С сентября 2025 года по февраль 2026-го он играл в аренде в «Шардже» из ОАЭ. До этого венесуэльца арендовывал ЦСКА.

«Сочи» ушел на зимний перерыв на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ — 9 очков в 18 турах.

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