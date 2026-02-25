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Защитнику ЦСКА Агапову может грозить до 15 суток ареста за проникновение в здание музыкальной школы

Александр Абустин
корреспондент
Илья Агапов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Адвокат Игорь Бушманов поделился с «СЭ» мнением о задержании защитника ЦСКА Ильи Агапова, выступающего за «Уфу» на правах аренды.

25 февраля стало известно, что 25-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения ночью проник в здание детской музыкальной школы в Уфе и стал угрожать охраннице. Футболист был задержан полицией.

«Агапов может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Наказание — от денежного штрафа до административного ареста сроком на 15 суток», — сказал Бушманов «СЭ».

Агапов перешел в «Уфу» из ЦСКА на правах аренды 10 февраля. Первую половину сезона-2025/26 защитник провел в аренде в «Акроне», он принял участие в 4 матчах тольяттинцев, получил 2 желтые карточки и не отличился результативными действиями.

Контракт Агапова с ЦСКА действует до конца сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

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Футбол
ФК Уфа
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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