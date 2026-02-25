Защитнику ЦСКА Агапову может грозить до 15 суток ареста за проникновение в здание музыкальной школы

Адвокат Игорь Бушманов поделился с «СЭ» мнением о задержании защитника ЦСКА Ильи Агапова, выступающего за «Уфу» на правах аренды.

25 февраля стало известно, что 25-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения ночью проник в здание детской музыкальной школы в Уфе и стал угрожать охраннице. Футболист был задержан полицией.

«Агапов может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Наказание — от денежного штрафа до административного ареста сроком на 15 суток», — сказал Бушманов «СЭ».

Агапов перешел в «Уфу» из ЦСКА на правах аренды 10 февраля. Первую половину сезона-2025/26 защитник провел в аренде в «Акроне», он принял участие в 4 матчах тольяттинцев, получил 2 желтые карточки и не отличился результативными действиями.

Контракт Агапова с ЦСКА действует до конца сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.