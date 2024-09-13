Новичок «Динамо» Гомес: «Лично знаком с Неймаром, он для меня пример»
Форвард московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, что лично знаком с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром.
«Из знаменитых бразильских футболистов я знаком с Неймаром. Мы пересекались в «Сантосе», я был помоложе, но лично познакомились, знаю его. Неймар является для меня примером. Это тот человек, на которого можно равняться», — цитирует Гомеса ТАСС.
26-летний бразилец перешел в «Динамо» из «Крузейро» 7 сентября, подписав 5-летний контракт.
Источник: ТАСС
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|
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|
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|
Краснодар – Ростов
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