Новичок «Динамо» Гомес: «Лично знаком с Неймаром, он для меня пример»

Форвард московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, что лично знаком с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром.

«Из знаменитых бразильских футболистов я знаком с Неймаром. Мы пересекались в «Сантосе», я был помоложе, но лично познакомились, знаю его. Неймар является для меня примером. Это тот человек, на которого можно равняться», — цитирует Гомеса ТАСС.

26-летний бразилец перешел в «Динамо» из «Крузейро» 7 сентября, подписав 5-летний контракт.