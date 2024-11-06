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Сегодня, 15:41

Кузьмичев назвал возможным обмен Пиняева на Зиньковского

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил вероятность обмена полузащитника красно-белых Антона Зиньковского с доплатой на вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Это похоже на правду, потому что это клиенты одного агента, и, соответственно, переход Зиньковского — это возможность перезагрузить карьеру, а обратный переход Пиняева — это более выгодные финансовые условия. Как минимум, этот вариант проговаривается, обсуждается и рассматривается», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. В активе 20-летнего Пиняева шесть забитых мячей и пять результативных передач в 19 играх.

Источник: Metaratings
Антон Зиньковский
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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