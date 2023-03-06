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Форвард «Крыльев Советов» Шитов — о поражении от «Динамо»: «Дело только в нас. Что-то в менталитете не так»

Алина Савинова
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Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал о причинах поражения команды от «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России (0:1).

«Первые 35 минут матча с «Динамо» мы точно были не хуже, потом чуть подсели. Не засчитали два гола. Может, это немного сказалось на нас, но мы продолжали атаковать. Во втором тайме отдали инициативу, из-за этого сели близко к воротам и получили гол. Я думаю, дело только в нас. Что-то в менталитете не так», — приводит Sport24 слова Шитова.

«Крылья Советов» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. «Динамо» с 32 очками расположилось на 4-й позиции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-napadayushchiy-krylyev-sovetov-shitov-o-porazhenii-ot-dinamo-delo-tolko-v-nas-chto-to-v-mentalitete-ne-tak
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
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 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
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 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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