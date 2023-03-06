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Пуцко — о Карпине в «Спартаке»: «Первое время удивлялся, когда делали неправильно передачи. Сейчас стал супертренером»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Спартака» Александр Пуцко рассказал, что думает о бывшем главном тренере красно-белых Валерии Карпине.

«На сборы с ним ездил. Первое время Карпин вел себя как футболист — очень эмоционально. Удивлялся, когда делали неправильно передачи. Сейчас те, кто с ним работает, отмечают, как Карпин изменился. Стал супертренером, прибавил», — приводит sport24 слова Пуцко.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. На данный момент он возглавляет «Ростов», который под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (35 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-putsko-o-karpine-v-spartake-pervoye-vremya-udivlyalsya-nepravilnym-peredacham-seychas-stal-supertrenerom-pribavil
Александр Пуцко
Валерий Карпин
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
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Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
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