Форвард «Краснодара» Кордоба недоволен судейством в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал свою статистику нарушений.

«Мне кажется, если бы против меня свистели все нарушения, их было бы еще больше. У меня такая манера игры — люблю борьбу. Но когда вступаю в контакт с соперником и он фолит, мне тоже приходится выходить за рамки правил, чтобы иметь возможность выиграть единоборство», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба также отметил, что судьи не видят нарушений против него.

«Хотелось бы услышать объяснения судей. Почему они не видят фолов против меня. Почему мне дали дисквалификацию на три матча... Одни вопросы», — добавил Кордоба.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.