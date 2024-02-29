Кордоба не согласился со словами Федуна, оценивая вклад Ивича в успехи «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал заявление экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что главный тренер дает команде лишь 10 процентов успеха в результатах.

— «Краснодар» лидирует в РПЛ после первой части сезона. В чем секрет преображения по сравнению с прошлым чемпионатом?

— Команда стала более сплоченной. Все ребята приняли идеи тренера, его видение футбола, боролись за себя и друг за друга в каждой игре. Думаю, дело в этом.

— Федун как-то сказал, что тренер — это лишь 10 процентов успеха. На ваш взгляд, каков вклад Ивича в результаты «Краснодара»?

— 10 процентов? Не разделяю такую точку зрения. Считаю, если тренер находит подход к команде, хорошо управляет коллективом, это может составлять намного более весомую часть успеха. Не назову конкретную цифру в процентах, но, как это было в нашем случае, доля значительна.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.