Кордоба о своем будущем: «Я игрок «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о своем будущем.

— Писали, что летом вы можете покинуть клуб.

— Я игрок «Краснодара». Я играю за этот клуб.

31-летний колумбиец выступает за «Краснодар» с 2021 года, его контракт рассчитан до июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за клуб 6 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 2 голевые передачи.