РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков за долги перед штабом Талалаева

«Химки» получили запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Данное решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось 17 сентября. Подмосковному клубу запрещено регистрировать новичков в связи с невыплаченными задолженностями членам штаба бывшего главного тренера команды Андрея Талалаева — Сергею Рыжикову, Антону Мельниченко, Юрию Нагайцевцу и Серджио Джовани.

Талалаев покинул «Химки» в июне. Он возглавлял команду с августа 2023 года. Под руководством специалиста красно-черные вылетели из РПЛ в прошлом году и вернулись в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.