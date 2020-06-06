Форвард «Динамо» Н'Жи перепутал клуб, за который выступает

Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о том, что пока не собирается покидать российский клуб. При этом в интервью Radio Sport Info он почему-то сказал, что играет за ЦСКА.

— Сейчас я нахожусь в Москве. Мы еще не завершили чемпионат. Нам осталось сыграть 8 матчей, — сказал Н'Жи. — К тому же у меня есть контракт, который рассчитан на 3 года.

Но в футболе все может измениться очень быстро. Действительно, я получил несколько предложений — есть даже из Англии. Тем не менее, мне хорошо в ЦСКА, я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, что смогу сделать немного больше для местного футбола.

Нападающий перешел в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года, подписав контракт на 4 сезона. Почти сразу после перехода он угодил в скандал, опубликовав видео непристойного содержания.

Нападающий уже удалил видео и извинился за случившееся. Н'Жи заявил, что выпил слишком много алкоголя и нажал не ту кнопку.