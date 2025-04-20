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Сегодня, 17:03

Гладышев: «Считаю, что никто не побьет рекорд Овечкина»

Александр Абустин
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Как прокомментируете рекорд Овечкина?

— Он — воспитанник «Динамо». Я его поздравляю. Это великий рекорд, я считаю, что его никто не побьет.

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.

Александр Овечкин
Футбол
Хоккей
НХЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 3 : 1
20.04 14:00
Факел – Ростов
 0 : 2
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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Локомотив

 12
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Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

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Динамо Мх

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