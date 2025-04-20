«Зенит» обыгрывает «Химки» после первого тайма

«Зенит» побеждает «Химки» в 25-м туре РПЛ. После первого тайма счет — 1:0.

На 22-й минуте гол забил Лусиано Гонду. 23-летний аргентинец забил 10-й гол в 19 матчах РПЛ в этом сезоне.