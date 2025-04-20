«Зенит» — «Химки»: Лусиано Гонду открыл счет в матче

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«Зенит» открыл счет в домашнем матче с «Химками» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 22-й минуте забил Лусиано Гонду.