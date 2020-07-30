Форма «Спартака» на новый сезон. Как вам?

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новой формы «Спартака» на сезон-2020/2021. Домашний комплект сочетает в себе фирменный дизайн клуба — красную футболку с белой полосой на груди, в узор принта входит ромб.

Домашнний комплект. Фото Footy Headlines

Гостевая форма выполнена в белом цвете, на майке — красная полоса на груди. Техническим спонсором клуба является Nike.

Выездной комплект. Фото Footy Headlines

В прошедшем сезоне «Спартак» занял 7-е место в Тинькофф РПЛ — это худший результат команды с 2008 года.