Форма «Спартака» на новый сезон. Как вам?
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Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новой формы «Спартака» на сезон-2020/2021. Домашний комплект сочетает в себе фирменный дизайн клуба — красную футболку с белой полосой на груди, в узор принта входит ромб.
Домашнний комплект. Фото Footy Headlines
Гостевая форма выполнена в белом цвете, на майке — красная полоса на груди. Техническим спонсором клуба является Nike.
Выездной комплект. Фото Footy Headlines
В прошедшем сезоне «Спартак» занял 7-е место в Тинькофф РПЛ — это худший результат команды с 2008 года.
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