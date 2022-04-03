Фомин покинул стадион «Краснодара» с охлаждающей повязкой на колене

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил небольшое повреждение в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0). Он покинул стадион с охлаждающей повязкой на колене.

В это встрече Даниил Фомин стал автором победного мяча. Он реализовал 12-й пенальти в чемпионатах России из 12 попыток.

«Динамо» располагается на втором месте в таблице РПЛ с 46 очками после 23 туров. «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 баллов после 22 встреч.