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Фомин подписал контракт с «Динамо»

15:34
Даниил Фомин. Фото ФК «Уфа»
Даниил Фомин. Фото ФК «Уфа»
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По данным «СЭ», футболист «Уфы» Даниил Фомин сегодня подписал соглашение с «Динамо».

Срок контракта — пять лет. Сторонам осталось уладить технические моменты, которые уже никак не повлияют на сделку. Объявление о трансфере 23-летнего полузащитника произойдет в понедельник, 3 августа. (Константин Алексеев)

В сезоне-2019/20 Фомин провел за «Уфу» 29 матчей, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

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