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Фомин — о матче со «Спартаком»: «Обидно чуть-чуть за концовку»

11:07
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что считает закономерной ничью в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Тяжелый матч. Выложились все. Обидно чуть-чуть за концовку, что чуть не дотерпели, — сказал Фомин в интервью клубному каналу. — Усталость после матча сборной? Сейчас все играют матчи через два дня на третий. Поэтому нормально готовимся, силы были.

Первый тайм за нами остался. Во второй половине не доработали в одном моменте и пропустили. Наверное, закономерный счет.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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