Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что считает закономерной ничью в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Тяжелый матч. Выложились все. Обидно чуть-чуть за концовку, что чуть не дотерпели, — сказал Фомин в интервью клубному каналу. — Усталость после матча сборной? Сейчас все играют матчи через два дня на третий. Поэтому нормально готовимся, силы были.

Первый тайм за нами остался. Во второй половине не доработали в одном моменте и пропустили. Наверное, закономерный счет.