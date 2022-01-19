Фомин: «Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной России»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в интервью клубному сайту отметил, что хотел бы вернуться в Катар в качетсве игрока сборной России и оценил шансы национальной команды в стыковых матчах против Польши.

— Чемпионат мира-2022 пройдёт преимущественно в декабре, то есть погода примерно будет схожей. Насколько комфортно вам тренироваться сейчас? Многие ожидают в Катаре сильную жару.

— Погода просто отличная — где-то 22 градуса тепла. Хочется вернуться сюда в конце года уже в качестве игрока сборной. Когда смотришь на стадион из окна отеля, сразу появляется мотивация работать еще больше.

— Чтобы вернуться, сначала в марте нужно обыграть в стыковом матче Польшу. Что скажете о сопернике?

— Соперник очень серьезный, с такими звездами, как Роберт Левандовски и Пётр Зелиньски. У них очень хороший состав. Но мы играем дома, на стадион придёт много болельщиков, и всё зависит от нас. Нужно хорошо подготовиться, а в марте посмотрим, кто окажется сильнее.

— Что Себастиан Шиманьски на этот счет говорит?

— Сразу после жеребьёвки были подколы. Я говорил, что мы пройдем дальше, а он настаивал на обратном. А так глобально не говорили — у них же еще даже тренера нет.

— Матч пройдет в «Лужниках». Большое ли это преимущество для нашей команды?

— В теории это даёт преимущество, а как будет на практике, покажет только сам матч. Надеюсь, что дома сыграем удачно. В «Лужниках» пока не доводилось бывать ни в качестве футболиста, ни в качестве зрителя.