17:22 | Футбол — РПЛ

"FM Sports Agency" поздравило Жамалетдинова с продлением аренды в "Лех"

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Агентство "FM Sports Agency" в своем Твиттере поздравило с продолжением аренды в польском "Лехе" форварда Тимура Жамалетдинова. Его контракт принадлежит ЦСКА.

 

‏- Поздравляем Тимура Жамалетдинова с продолжением аренды в "Лехе" еще на сезон, - говорится в сообщении.

22-летний футболист в прошедшем сезоне провел семь матчей в чемпионате Польши и забил один мяч.

Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе"

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Дополнительная информация

https://twitter.com/fm_sportsagency/status/1138726190334844929

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