"FM Sports Agency" поздравило Жамалетдинова с продлением аренды в "Лех"

Агентство "FM Sports Agency" в своем Твиттере поздравило с продолжением аренды в польском "Лехе" форварда Тимура Жамалетдинова. Его контракт принадлежит ЦСКА.

Поздравляем Тимура Жамалетдинова с продолжением аренды в @LechPoznan ещё на сезон. 💪🏻😎 pic.twitter.com/DhEai9DzrP — «FM Sports Agency» (@fm_sportsagency) 12 июня 2019 г.

‏- Поздравляем Тимура Жамалетдинова с продолжением аренды в "Лехе" еще на сезон, - говорится в сообщении.

22-летний футболист в прошедшем сезоне провел семь матчей в чемпионате Польши и забил один мяч.

Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе"

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