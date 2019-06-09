Нападающий Тимур Жамалетдинов проведет еще один сезон в Польше – в составе "Леха". Об этом сообщил представитель 21-летнего форварда ЦСКА Александр Маньяков.

- Тимур Жамалетдинов был в "Лехе" полгода. Сначала не попадал в состав, но со временем пробился в основу, провел семь матчей. Не вовремя случилась травма голеностопа, поэтому Тимур забил только один гол, - написал Маньяков в своем телеграмм-канале.

Я разговаривал с ним в конце сезона и он сказал, что был бы рад остаться в "Лехе" еще на какое-то время. Сразу выйдя на руководителей ЦСКА, я нашел полное понимание вопроса. В клубе работают здравомыслящие люди, тонко чувствующие конъюнктуру рынка и понимающие, что для дальнейшего развития игрокам нужно давать шанс поиграть в Европе. Это закалит Тимура как человека, во всех смыслах. И в бытовом плане и футбольном.

"Лех" думал, прикидывал варианты. И оказался готов на еще одну аренду. Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе, должны завершиться.

Жамалетдинов проведет еще один сезон в "Лехе". Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернется в Россию или продолжит карьеру в Польше, потому что у "Леха" будет первоочередное право выкупа. Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов.

"Лех" думает об аренде Жамалетдинова еще на сезон