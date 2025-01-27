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ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

Камила Абдурахманова
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Пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА) сообщила о снятии запрета на трансферы с ЦСКА.

В конце января нидерландский «Херенвен» объявил о получении от ЦСКА средств за переход нигерийского нападающего Чидеры Эджуке. После этого «Херенвен» обратился в ФИФА с просьбой снять запрет на трансферы с ЦСКА.

Ранее директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что ЦСКА перевел оставшуюся часть суммы за нигерийского форварда через экс-игрока команды Виктора Давилу, который должен был выплатить клубу деньги за досрочное расторжение контракта.

Эджуке присоединился к ЦСКА в 2020 году и покинул команду в июле 2024 года. В 65 матчах в составе армейцев 27-летний футболист забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: Список запрещенных к регистрации клубов ФИФА
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
ФИФА
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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