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Гладилин считает, что Зиньковскому надо уходить из «Спартака»

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о том, что полузащитник красно-белых Антон Зиньковский может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

— Зиньковскому надо уходить из «Спартака». Ему нет места в составе. Антону надо постоянно играть. Сидеть в запасе в таком возрасте — неправильно. Зиньковский — хороший футболист, ему надо совершенствоваться и расти.

— Куда лучше перейти Антону — в «Локомотив» или в «Химки»?

— В двух этих командах большая конкуренция. Если Галактионов заинтересован в Зиньковском, тогда у Антона хорошие шансы в «Локомотиве». В любом случае, ему придется бороться за место в составе. Еще не факт, что он будет играть в «Локомотиве» или «Химках», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Зиньковский сыграл за «Спартак» 13 матчей и отдал три голевые передачи. Полузащитник перешел в «Спартак» в июне 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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