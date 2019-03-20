Фернанду в ближайшие дни приступит к более интенсивным тренировкам

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе детально рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в воскресном матче с "Зенитом" (1:1) и ранее.

– Наконец, расскажите про Фернанду. Он после долгого лечения вернулся в ходе сборов в общую группу, сыграл против "Марибора" и "Слована", а потом снова отправился в итальянскую клинику и до сих пор не тренируется. Выходит, его вернули к полноценным нагрузкам слишком рано?

– Начнем с того, что у бразильца довольно неприятная для профессионального спортсмена патология: рецидивирующий тенденит сухожилия одной из мышц бедра. Это травма, после которой очень сложно быстро восстановиться. Она начала беспокоить игрока осенью прошлого года. Когда Фернанду вернулся из отпуска, травма оказалась не до конца залеченной. На первых сборах он работал с физиотерапевтами.

На определенном этапе была проведена серия обследований и всех необходимых тестов, по итогам которых игрок был допущен до общей группы без ограничений и какого-либо риска. По прошествии нескольких дней он не имел никаких проблем, сыграл в товарищеских матчах. Но затем, к большому сожалению, воспаление сухожилия обострилось вновь.

– Почему это могло произойти?

​– Одним из провоцирующих факторов могло стать довольно жесткое тренировочное поле. После рецидива было принято решение отправить Фернанду в римскую клинику, где он мог получать весь комплекс необходимого лечения с использованием тех методов и средств, которых не было у нас в наличии на сборе. На данный момент курс лечения окончен. Фернандо уже вернулся в Москву и в ближайшие дни приступит к более интенсивным тренировкам в соответствии с планом реабилитации. Бразильцу нужно набирать физическую форму.