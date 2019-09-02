Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш перешел на правах свободного агента в «Краснодар», cообщается на официальном сайте «быков».

Контракт с 33-летним футболистом заключен до конца сезона. С 2014 по 2019 год Фернандеш выступал за «Локомотив». Он покинул клуб летом в связи с истечением контракта. В составе «Локо» он провел 144 матча, в которых забил 34 года и отдал 28 голевых передачи.