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Фернандеш стал игроком «Краснодара»

15:44
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Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш перешел на правах свободного агента в «Краснодар», cообщается на официальном сайте «быков».

Контракт с 33-летним футболистом заключен до конца сезона. С 2014 по 2019 год Фернандеш выступал за «Локомотив». Он покинул клуб летом в связи с истечением контракта. В составе «Локо» он провел 144 матча, в которых забил 34 года и отдал 28 голевых передачи.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=135292&fbclid=IwAR3aw54H-yCQIgjVpIh18IQSGpZqXkGPuLqA14TvUUyUimIgZwaMSLTw-oY

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