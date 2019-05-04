Бразильский полузащитник "Спартака" Фернанду ответил на несколько вопросов журналистов после победы над "Уралом" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Успех красно-белым в Екатеринбурге принес красивый гол Фернанду в концовке встречи. С прессой хавбек общался по-русски.

- Здесь всегда тяжело играть, - сказал Фернанду. - "Урал" - хорошая команда с хорошей обороной. Нам было очень важно победить. Сейчас надо еще три игры выиграть.

В этот момент в интервью вмешался защитник "Спартака" Андрей Ещенко.

- Федя - молодец! Бомбардир? - сказал Ещенко.

- Тыщ-тыщ, - ответил ему Фернанду с улыбкой.

- Вокруг команды нервная обстановка. Это передается на игроков? Ощущаете, что в случае очередного поражения всех сожрут? - вопрос бразильцу.

- Это нормально. Конечно, болельщики хотят, чтобы мы побеждали. Этот сезон - не очень хороший. Каждый день нам надо много работать, чтобы поменять эту ситуацию.

- Нужна ли "Спартаку" Лига Европы?

- Конечно. (Юрий Ширинкин)