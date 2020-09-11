Федун заявил, что у «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб получил ряд предложений по покупке нескольких футболистов красно-белых. Руководитель отметил, что это защитник Самюэль Жиго, а также форварды Эсекиэль Понсе и Александр Кокорин.

— У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдет в это трансферное окно, — цитирует «Чемпионат» Федуна. — Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель — титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы.

Ранее сообщалось, что в приобретении Жиго заинтересован «Лион», а «Рома» проявляет интерес к Кокорину, который только недавно присоединился к клубу.