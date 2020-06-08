Федун выступает за постепенное снятие ограничений посещаемости стадионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что ограничения на доступ болельщиков на стадионы нужно будет постепенно снимать, информирует РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что теперь разрешается посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

— Давайте проведем первые матчи, посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, нужно снимать ограничения.

1 июня Российский футбольный союз согласовал с Роспотребнадзором проведение матчей РПЛ со зрителями. Трибуны могут быть заполнены только на 10 процентов. Приоритет на посещение матчей будет отдан владельцам абонементов.